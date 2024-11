Silvia Pinal perdió a su segunda hija, Viridiana Antonia Alatriste Pinal en 1982, a los 19 años, en un trágico accidente de tránsito que le provocó un traumatismo craneoencefálico. Al igual que su madre, Viridiana estaba despegando en la industria de la actuación, tanto en la televisión abierta como en el cine, pero una tragedia le arrebató la vida y causó una enorme conmoción en su familia.

Pinal tuvo a su segunda hija durante su matrimonio con el actor y productor mexicano Gustavo Alatriste, el cual data de entre 1961 y 1967; Viridiana nació el 17 de enero de 1963.

Su muerte ha sido relacionada durante décadas con una maldición que persiguió a su madre y posteriormente a su hermana mayor Sylvia Pasquel, quien también tuvo una hija a la que llamó viridiana y falleció a los dos años de edad. Aquí te contamos la historia.

La maldición de Viridiana que persiguió a Silvia Pinal y a sus hijas

Si bien se sabe que la muerte de Alatriste a los 19 años fue por un accidente automovilístico, se ha hablado de que fue causada por una maldición que le cayó tras haber grabado la película Viridiana con el director Luis Buñuel allá por 1961.

Silvia le dio vida a Viridiana en dicha cinta; desde su grabación, la película estuvo rodeada por polémicas, incluida la prohibición del Vaticano para ser expuesta y el exilio del cineasta.

Según alegó en su momento el Vaticano, la película era un "sacrilegio" por los temas que trataba como la "corrupción" de Viridiana en su camino a convertirse en monja.

El filme fue prohibido en España debido a la dictadura de Francisco Franco y Roma la prohibió por influencia del Vaticano, incluso se mandó a quemar todas las copias existentes. Silvia logró dejar Europa con una copia de la cinta para que pudiera ser vista en América y otros países del mundo y para ser estrenada en el Festival de Cine de Cannes, donde fue ovacionada y recibió una Palma de Oro.

Dos años después del rodaje del filme, Silvia Pinal y Gustavo Alatriste dieron la bienvenida a su hija Viridiana. Se afirma que el fallecimiento de ésta fue ocasionada por la maldición que le lanzó el Vaticano a Pinal y Alatriste, quien también participó en la película.

En su autobiografía, Silvia Pinal dijo que fue muy difícil superar la muerte de su hija, aunque se obligó a superarla: “La muerte de Viridiana fue para mí como un reloj que se detuvo de pronto y aunque yo me empeñé en darle cuerda, y lo hice mover a la fuerza, nunca más funcionó igual”.

No sólo la hija de ambos artistas fue víctima de la supuesta maldición; su hermana Sylvia Pinal tuvo una niña llamada Viridiana con su entonces pareja Fernando Frade en 1985, quien también falleció trágicamente a los dos años.

Según contó Pasquel, su hija se encontraba jugando sola en su patio cuando la pequeña cayó a la piscina y se ahogó. Minutos antes de la tragedia, su hija Stephanie la acompañaba, pero tuvo que entrar a la casa.

“Se quedó en el jardín jugando con su patito, Stephie se metió a la casa por algo que no sé cómo estuvieron las cosas bien porque no estuve allí, yo me había ido a hacer una limpia para que me fuera bien en la vida, imagínate. Fue en un momento de descuido de la nana”, recordó en una entrevista que le dio al programa de Azteca Historias Engarzadas.