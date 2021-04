Sofia Richie presume 'bikini body' y piel bronceada en el Caribe

La modelo Sofía Richie viajó a la isla de St. Barts, en el Mar Caribe, para disfrutar de las comodidades y paisajes inigualables de este paraíso.

Fue captada por paparazzis mientras caminaba a la orilla de la playa ataviada con un bikini naranja de estampado animal print, diseñado por la línea Triangl. Se protegió del sol con lentes oscuros y un gorro de pescador verde. Añadió cadenas de oro sobre el cuello.

La estrella de redes sociales presumió su abdomen marcado por el ejercicio y figura torneada mientras posaba y su amiga Tess Kemper le tomaba fotografías.

Foto: Grosby Group

La hija del cantante Lionel Richie no dudó en compartir algunas postales de su viaje con sus 6.6 millones de seguidores en Instagram.

Tras terminar con Scott Disick, asegura que pasa por uno de los mejores momentos de su vida. Ahora mantiene una relación con Elliot Grainge, hijo de Lucian Grainge, presidente y director ejecutivo de Universal Music Group.

Usuarios de redes sociales celebraron que Sofia Richie, de 22 años, ahora salga con Elliot, quien tiene 27. Pues su ex Scott Disick tiene 37.

Una fuente dijo al tabloide Daily Mail que la nueva pareja es inseparable. “Han sido vistos en la playa caribeña, donde alquilaron una villa de lujo junto al mar. Pasaron el día saltando entre las aguas tropicales y la piscina de la villa antes de hacer algunas compras y comer algo”, señalan.

Richie y Grainge fueron vistos juntos por primera vez en enero en Beverly Hills. Hicieron pública su relación en Instagram el 7 de abril , cuando Sofia Richie compartió una publicación de los dos besándose.

“Han sido amigos durante años y Elliot también es cercano al hermano de Sofia, Miles. Es muy agradable para Sofía salir con alguien a quien su familia aprueba y que a ella le gusta”, dijo una fuente al medio Entertainment Tonight.

¿Por qué Sofia Richie terminó con Scott Disick?

Scott Disick reveló en un episodio de Keeping Up With The Kardashians que se separó de Sofia Richie porque ella le dio un ultimátum que implicaba elegir entre ella o su expareja Kourtney Kardashian, con quien comparte tres hijos.

Dijo a Kim y Khloé: