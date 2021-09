Steve Burns, el presentador del programa infantil Pistas de Blue, sorprendió al aparecer en un video por el aniversario 25 del show y hablar sobre la abrupta salida que tuvo hace casi dos décadas.

A través de un video en Twitter, Nick Jr. compartió un clip en el que se observa a Steve con la misma playera verde a rayas que usaba en el programa junto a la perrita animada Blue, pero ahora usando lentes y una gorra gris.

“¿Recuerdas cómo cuando éramos más jóvenes y solíamos correr y pasar tiempo con Blue, encontrábamos pistas y hablábamos con el señor Sal?””, dijo Steve al comienzo del video al hablar sobre el programa que consistía en resolver acertijos para junto a la mascota del presentador.

Celebrating 25 years of fun, laughter, clues, and friendship Happy 25th Anniversary Blue’s Clues! #BluesClues25 pic.twitter.com/INPPiWCaBg

El artista de 47 años contó que un día anunció que se iría y presentó a su hermano Joe como el nuevo mejor amigo del público. “Luego subí a un autobús y me fui, y no nos vamos por un largo tiempo”, expresó el presentador.

Pistas de Blue estrenó su primer episodio en septiembre de 1996, pero en 2002, Steve abandonó la emisión sin mayor explicación.



“Sé que fue algo abrupto. Simplemente me levanté y me fui a la universidad. Fue un verdadero desafío, pero genial, porque pude usar mi mente y dar un paso a la vez”, dijo el actor.

So about that time Steve went off to college… #BluesClues25 pic.twitter.com/O8NOM2eRjy