Sydney Sweeney, de Euphoria, deslumbra con ‘bikini body’ en Hawái

La actriz Sydney Sweeney viajó a Oahu, Hawái, para tomar unas vacaciones luego del arduo trabajo de promoción de la segunda temporada de Euphoria, la serie de HBO Max donde interpreta a la joven Cassie Howard.

Sydney Sweeney se tomó un tiempo libre para disfrutar del sol y la arena en el paraíso hawaiano. Subió a su cuenta de Instagram una fotografía donde luce su figura ataviada en un bikini floreado con detalles de olanes en la cadera.

Completó su look de playa con sombrero de palma y lentes de sol. Sumó 2.3 millones de reacciones y decenas de comentarios. A Instagram Stories subió un pequeño clip de video.

¡Sydney Sweeney se casa! Está comprometida con Jonathan Davino

El viaje de Sydney Sweeney, de 24 años, se da después de que se confirmara que está lista para casarse con su novio Jonathan Davino, de 37 años.

La pareja comenzó a salir en 2018, pero siempre han mantenido los detalles de su vida privada lejos de los reflectores. Ahora, la estrella de The Handmaid's Tale ya luce un espectacular diamante en su anillo de compromiso.

La revista People dice que Jonathan Davino vive en Chicago, Illinois, y es copropietario de un restaurante llamado Mista Pizza, así como heredero del restaurante italiano Pompei, propiedad de su familia. Su familia también es propietaria de una empresa de tecnología y embalaje de dispositivos.

Cuando la revista Cosmopolitan le preguntó a Sydney Sweeney cómo sería su hombre ideal ella respondió: “Busco un mejor amigo. Necesito poder estar con alguien con quien literalmente pueda pasar el rato las 24 horas del día, los 7 días de la semana y nunca cansarme de reímos todos los días”

Agregó que primero tenía que amarse a sí misma antes de poder abrirse al amor verdadero. “Ser capaz de amarte a ti mismo antes de permitir que alguien más te ame, de ahí proviene la verdadera felicidad y la salud. Es una parte de mi propia vida a la que desearía poder volver”, declaró.

El pasado 6 de marzo, Sydney Sweeney asistió a los Film Independent Spirit Awards en Santa Mónica, California, y presumió su nueva cabellera pelirroja.

La actriz cada vez obtiene más reconocimiento por su actuación en Euphoria, pero su primer protagónico en una serie de TV lo consiguió en Everything Sucks! de Netflix. Asimismo, trabajó con Quentin Tarantino en la película Once Upon a Time in Hollywood.

Sydney Sweeney también da salida en sus redes sociales a las campañas publicitarias que acompaña, como la última de Steve Madden.

La estrella dijo a Fashion Magazine que espera que los diferentes personajes que interpreta le hablen a la gente en un nivel más profundo, ya sea a través de una decisión o un momento de sus vidas en la pantalla.

Mira las fotos de Sydney Sweeney en la galería superior.