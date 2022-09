¿Tom Brady y Gisele Bündchen se separan? Reportan pleitos 'acalorados' de pareja

La decisión de Tom Brady de regresar a las canchas de la NFL tras anunciar su retiro de la NFL está repercutiendo en su vida personal y de pareja con la modelo Gisele Bündchen.

Y es que días después de que el jugador, de 45 años, retomara sus compromisos con los Buccaneers de Tampa Bay para la temporada 23, se reveló que él y su esposa han tenido “peleas acaloradas”.

“Cada persona vive situaciones diferentes, todos tenemos desafíos únicos en nuestras vidas. Y yo tengo 45 años, ¿sabes? Hay un montón de cosas en mi vida con las que tengo que lidiar lo mejor que puedo. Es un proceso, algo continuo”, dijo Brady en la conferencia que marcó su regresó tras un breve descanso.

En la conferencia no especificó el tipo de problemas que tiene, pero después de que se anunciara su retiro, los fanáticos y la misma prensa estadounidense sugirieron que su esposa con Gisele Bündchen y la crianza de sus hijos eran una de las razones por las que abandonaría las canchas.

Estas declaraciones de Brady reforzaron las teorías de pronta separación y la información sobre sus discusiones filtradas a Page Six.

Una fuente le dijo al medio estadounidense que la millonaria pareja se encuentra en una “pelea en este momento” y que desde que Tom decidió no dejar la NFL, ambos suelen tener “series de discusiones” con frecuencia.

De hecho, se sabe que Gisele dejó Florida, a donde se mudó tras el primer contrato de Brady con los Buccaneers, y se dirigió a Costa Rica con su familia.

“Tienen una relación ardiente. Gisele es un poco impulsiva, tiene ese calor brasileño”, agregó.

