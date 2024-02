Usher pudo haber recibido un sinfín de comentarios negativos, críticas y burlas por su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2024 , pero nada le quitó las ganas de disfrutar de Las Vegas y de su romance con Jennifer Goicoechea.

De hecho, se asegura que el cantante, de 45 años, se casó con su novia durante su estancia en la ciudad, ya que ambos fueron vistos con argollas de matrimonio en la fiesta de lanzamiento de su álbum Coming Home, en Cathédrale.

Usher y Jennifer intentaron ocultar sus anillos de bodas bajo los guantes combinados que llevaban puestos hasta que se los quitaron para poder brindar en la celebración.

En fotos que circulan en internet, la pareja fueron captados vestidos con lujosos looks blancos y negros, bajo una estética nupcial.

Previo al Super Bowl, se reveló que Usher y Jennifer habían conseguido una licencia de matrimonio en Las Vegas vigente a partir del 8 de febrero de 2024.

El Daily informó que Usher tomó la decisión de ir al altar con su novia después de seguir el consejo de su guía espiritual Amba Kahly S.

Junto a Goicoechea, Usher comparte a su hija Sovereign Bo, de tres años y Sire Castrello, de dos. La pareja comenzó su relación después de que él se divorciara de su primera esposa Tameka Foster, con quien tiene a sus hijos Raymond V, de 16 años y Navid Ely, de 15.

Antes de su presentación en el Super Bowl, se reveló que el cantante y productor y su novia querían una boda “sensacional”, con la presencia de sus amigos más cercanos y familiares, en una fiesta íntima.

Al parecer la pareja se adelantó a dar sus votos matrimoniales en una boda secreta. Hasta el momento ninguno de los dos ha dicho si es verdad o no.

Usher y Alicia Keys

En el medio tiempo Usher y Alicia Keys se mostraron afectuosos entre sí, además de coquetos y cercanos cuando cantaron los éxitos My Boo y If I Ain't Got You.

A través de redes sociales se especuló que había algo romántico entre los dos, más allá de una buena química como artistas o como amigos. Incluso hubo quién dijo que el abrazo que se dieron fue “inapropiado” porque le estaban faltando al respeto a sus parejas que los estaban viendo en las gradas.

Los rumores de romance entre los dos surgieron en 2004, cuando lanzaron juntos el sencillo y video My Boo debido a su buena relación como amigos y colegas; sin embargo, cada uno se ha encargado de aclarar que siempre han sido cercanos pero no de forma romántica y su buena relación se debe a que han trabajado juntos.