La cantante Katy Perry fue duramente criticada por los comentarios que realizó a una concursante de American Idol, programa donde es jueza.

A la etapa de las audiciones llegó una joven llamada Sarah Beth Liebe. quien contó a Katy y a los otros jueces, Lionel Richie y Luke Bryan, que tiene 25 años y es madre de tres hijos.

La intérprete de Dark Horse quedó impactada con la confesión de la joven y se puso de pie para luego recostarse sobre la mesa del panel de jueces.

“Si Katy se acuesta en la mesa creo que me voy a desmayar, dijo Sarah Beth. Perry respondió de inmediato: “Cariño, te has estado acostando demasiado sobre la mesa”.

La aspirante confesó que ser mamá de tres hijos le dejó poco tiempo para ella misma, pero que ahora buscaba seguir su sueño de ser cantante.

La intérprete de I Kissed a Girl le advirtió, en referencia a otros aspirantes: “si no es tu sueño es probable que debas irte, porque hay muchos sueños detrás de ti".

Sarah Beth Liebe cantó You Know I’M No Good, pero Katy Perry le pidió que interpretara Benny and the Jets, canción que originalmente había planeado para la audición. Finalmente la aspirante avanzó en esta etapa del concurso de canto al obtener sólo el sí de Luke Bryan y de Perry, quien la llamó la “American Idol por accidente”





Luego de que el programa se transmitió en televisión, el público criticó a Katy Perry por los comentarios contra Sarah Beth Liebe al referirse a sus tres hijos y a su edad.

También señalaron que la artista estadounidense había tratado de avergonzar a la aspirante por ser madre.

Los usuarios de redes sociales remarcaron que una madre joven que sigue su sueño debería ser cuidada y no humillada.