¿Un poco de tequila? Así celebró Tom Brady su victoria en Tampa Bay

El quarterback Tom Brady celebró el miércoles su victoria en el Super Bowl LV con los Buccaneers de Tampa Bay, con un desfile en botes por el río Hillsborough.

Aunque todo el equipo festejó el triunfo, los reflectores se enfocaron en su líder Tom Brady, quien mostró su entusiasmo por el tequila.

Por tradición, el equipo ganador del Super Bowl desfila por las calles principales de su ciudad de origen. Sin embargo, para evitar aglomeraciones de fanáticos durante la pandemia de Covid-19, los Buccaneers optaron por celebrar a bordo de varios yates.

En cuanto comenzaron a llegar al muelle para abordar los botes, los jugadores bebieron un poco de cerveza y otras bebidas para celebrar su triunfo.

Tom Brady subió a un yate personalizado para comenzar con el desfile, entre gritos y aplausos de fanáticos que acudieron al lugar. Todos los botes que participaron en el desfile llevaban las banderas de pirata características del equipo de Tampa Bay.

El entrenador Bruce Arians y el gerente general Jason Licht navegaron en un yate de menor tamaño al que usaron los jugadores estrella del equipo.



Rob Gronkowski, quien recibió dos pases de anotación en el Super Bowl, invitó a su novia Camille Kostek, al igual que otros jugadores llevaron a sus familias.

El momento estelar del desfile ocurrió cuando el quarterback Tom Brady tomó el valioso trofeo Vince Lombardi y lo lanzó un pase hacia otro bote, donde uno de los receptores de Tampa Bay lo atrapó.

“¡Papá, no!”, gritó su hija Vivian, de 8 años de edad, segundos antes de que Brady arrojara el Vince Lombardi.

A diferencia del trofeo, el celular del jugador Chris Godwin no fue atrapado por nadie y cayó a las aguas del río Hillsborough, según contó el jugador en la transmisión en vivo por Instagram de Mike Evans.

Chris Godwin on Mike Evans’ Instagram live: “my boy Scotty (Miller) dropped my phone in the water at the Super Bowl parade.”



Evans calls Godwin one of the best WR in the #NFL. #Bucs #GoBucs #ChampaBay pic.twitter.com/PuQeN2Cr1w