Kendall Jenner y Bad Bunny son la pareja del momento. Recientemente dieron de qué hablar al asistir juntos a un partido de los Lakers de Los Ángeles porque muchos usuarios de redes sociales criticaron que la modelo parecía un poco distante con él.

Lo cierto es que son el centro de los reflectores adonde vayan. Aunque no desfilaron juntos en la MET Gala 2023, sí se les vio juntos tras las bambalinas del evento y en el after party. También han sido captados en restaurantes de lujo y mientras se preparan para conducir en sus autos.

Pocos imaginaban que podrían estar juntos tras las rupturas con sus exparejas: Gabriela Berlingeri y Devin Booker, pero están llevando su relación al siguiente nivel

Where she goes, ¿una canción para Kendall Jenner?

Bad Bunny lanzó su nuevo sencillo WHERE SHE GOES y los usuarios de internet y redes sociales no dejan de pensar que es una canción totalmente dedicada a Kendall Jenner porque han encontrado más de un par de referencias que aluden a la supermodelo.

Además, la canción tiene líneas como: Tu orgullo no me quiere hablar /Entonce' vamo' a competir, a ver, ey. No me gusta perder, dime qué vamo' a hacer /Me paso mirando el cel, wow, no puede ser/ Aunque me tarde un poco, juro que vo'a responder/ Quisiera volverte a ver.

Referencias a Kendall Jenner en la canción Where she goes

Para acompañar la canción, Bad Bunny estrenó un video con muchas referencias que, al parecer, están dirigidas a Kendall Jenner. La Tiktoker Marina y la twittera @robin_ruelas se han vuelto virales al explicar algunas de ellas.

Autos de lujo

Kendall Jenner es la modelo mejor pagada del mundo y sus millones de dólares la han llevado a generar una afición por los autos clásicos y de lujo. En su cuenta de Instagram ha presumido algunos.

En el video de Where she goes, Bad Bunny conduce un auto clásico.

As we all know, Kendall insiste en distinguirse de sus hermanas "superficiales" por sus aficiones y una de estas es su gusto por los coches clásicos de lujo.



En el video, Benito se sube uno de estos para iniciar su viaje en el desierto... pic.twitter.com/7bthGiHRxB — Ana Carolina (@robin_ruelas) May 19, 2023

Caballos

Los caballos son los animales favoritos de Kendall Jenner. Ella monta y tiene sus propios establos a los que acude personalmente para cuidar de ellos. Pasea a caballo en la playa, en campos extensos y hasta en el desierto, escenario donde se desarrolla el video de Benito.

La referencia que sí es super clara y dedicada a miss Jenner es el tema de los caballos.



La mujer como mama y mama y mama que, no es como las otras chicas que aman el maquillaje; ella ama los caballos.



Y Bb hasta ya los montó... también. pic.twitter.com/E3S0vP0r5j — Ana Carolina (@robin_ruelas) May 19, 2023

Ángel de Victoria’s Secret

Una de las modelos que aparece en el video de Bad Bunny lleva lencería blanca y tiene unas alas de ángel de Victoria’s Secret. Kendall Jenner es ángel de Victoria’s Secret, lo que la hace la referencia más obvia en el video.

En la estrofa de "contigo yo enconrtré", a lo lejos literalmente Baboni encuentra un ángel.



No hace falta decir que aunque todas las Kardashians se disfrazaron así para un Halloween, la única que puede presumir de haber sido una ángel oficial de Victoria's Secret es Kendall pic.twitter.com/DSbttUKxpg — Ana Carolina (@robin_ruelas) May 19, 2023

Tequila

El videoclip también muestra a Bad Bunny en una fiesta con tequila. Kendall Jenner lanzó hace un par de años su marca de tequila 818, al igual que otras celebridades hollywoodenses, como George Clooney y The Rock.

Aunque al principio fue acusada de apropiación cultural, siguió adelante con su proyecto, el cual supervisa con visitas frecuentes a Jalisco, México.

Dijo a la revista Forbes que desde pequeña le ha llamado la atención el tequila porque a sus padres les encantaba. “Era toda una celebración en nuestra casa. Cuando crecí, comencé a explorar el espacio... Y siempre estaba probando amplias variedades de tequila”.

¿Qué están tomando en la fiesta?



Tequilaaaaaaa; Kris Jenner asegurándose de que toda esta publicidad repercuta como dvd en la marca de tequila de su hija Kendall, 818.



Por cierto, todas las historias de hoy en el IG de Kendall son de su marca de tequila LOL pic.twitter.com/Kuuzjcu7bY — Ana Carolina (@robin_ruelas) May 19, 2023

Escorpión

Kendall Jenner cumple años el 3 de noviembre y su signo es escorpión. Al final del video aparece uno de estos animales.

Aquí puedes ver el video WHERE SHE GOES de Bad Bunny

Letra de WHERE SHE GOES de Bad Bunny

Baby, dime la verdad

Si te olvidaste de mí

Yo sé que fue una noche na' má'

Que no se vuelve a repetir

Tal ve' en ti quise encontrar

Lo que en otra perdí

Tu orgullo no me quiere hablar

Entonce' vamo' a competir, a ver, ey

No me gusta perder (Ey), dime qué vamo' a hacer

Me paso mirando el cel (Ah), wow, no puede ser (No, no)

Aunque me tarde un poco, juro que vo'a responder

Quisiera volverte a ver

Quisiera volverte a ver encima de mí brincando, uh, uh, uh

Lo rica que te ves chingando, uh, uh, uh (Ey, ey)

No sé qué estamo' esperando (Dime)

El orgullo nos está ganando, ey

Baby, dime la verdad

Si te olvidaste de mí

Yo sé que fue una noche na' má'

Que no se vuelve a repetir

Tal ve' en ti quise encontrar, ey

Lo que en otra perdí

Tu orgullo no me quiere hablar

Entonce' vamo' a competir, a ver, ey

Uh, desde que nos vimo' pienso en cómo nos comimo', ey

Después dividimo', cada cual por su camino

En la alfombra aún están las mancha' de vino

¿Dónde está ese totito? Que lleva tiempo perdido

Si te digo que me gusta', que estás buena, no lo tome' por cumplido

Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido, ey

Y hace tiempo que quiero chingar contigo

Mami, te vo'a dar hasta que te duela la popola como a Glou (Glou)

Me gusta tu flow (Flow)

Tranquilita tú siempre te roba' el show (Ey)

Una perversa, le vo'a dar dembow (Mami)

Si se pone en cuatro, I go where she goes (Ey, ey, ey)

So, mami, dime a ver (Ey, ey)

I wanna feel that pussy again (Ey, ey)

Tú tiene' piquete y yo también (Yo también)

Por poco pierdo y te envío un DM, ey

Pa' decirte la verdad

Que no me he olvida'o de ti

Yo sé que fue una noche na' má'

Que no se vuelve a repetir

Tal vez en ti quise encontrar

Lo que en otra perdí

Tu orgullo no me quiere hablar

Entonce' vamo' a competir, a ver, ey