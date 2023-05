La actriz Megan Fox fue el centro de todas las miradas al desfilar por la alfombra roja de la fiesta de lanzamiento de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated en la ciudad de Nueva York.

La estrella de Hollywood deslumbró ataviada con un arriesgado vestidonegro de malla transparente firmado por LaQuan Smith. Llevó al límite la tendencia con un escote profundo, casi imposible de llevar, que cubrió lo necesario.

Su falda era satinada, lo que aumentó su elegancia, y llevó zapatillas negras de tacón para sacar provecho de ellas y definir mejor su silueta.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 18: Megan Fox attends the 2023 Sports Illustrated Swimsuit Issue Launch at Hard Rock Hotel New York on May 18, 2023 in New York City. Michael Loccisano/Getty Images/AFP (Photo by Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)