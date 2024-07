Christian Nodal no deja de ser tendencia en redes sociales debido a sus múltiples polémicas.

Recientemente acaparó la atención mediática por haber sido nombrado una de las 50 personas más bellas de 2024 por la revista People en Español.

El cantante fue elegido no sólo por su popularidad reciente, sino por su indiscutible carrera dentro del regional mexicano, gira mundial y éxito reflejado en los premios que regularmente recibe como los Grammy, Billboard y más.

En un video promocional de la revista en donde se plasma la lista de los más bellos, el cantante aparece diciendo: “yo soy bello, tú eres bella, todos somos bellos”.

“No tengo una carrera tan grande, no tengo una carrera tan corta; pero tengo un público que me ama, un público fiel que me sigue, que está para mí”, le dijo el intérprete de Me 100to mal a la revista.

Junto a Nodal, Peso Pluma, Rafael Amaya y Natti Natasha, así como artistas legendarios como Ricky Martin y Adamari López también figuran en el listado de la revista

Tras la publicación de Los 50 más bellos 2024, la celebridad mexicana levantó comentarios divididos en redes sociales, entre ellos diversas burlas sobre su físico, su estilo de vestimenta, sus tatuajes y la forma en que habla.

“¿Quién dijo que Nodal es bello?”, “¿Nodal? Nada que ver”, “Íbamos bien hasta que apareció Nodal”, “Nodal es un meme, todo enano y rayado”, escribieron en Instagram

Asimismo, los internautas no dejaron morir el tema de su relación con Ángela Aguilar, la supuesta infidelidad a Cazzu y su “paternidad ausente”.

“Se equivocaron de lista con Nodal. El va en los 50 más infieles”, “Seguro Nodal les pagó por salir en la revista o la revista le pago a Nodal por ser noticia de tenerlo con todos sus escándalos”, dijeron.

Nodal cayó en depresión… ¿por Belinda?

Antes de que saliera el listado de la revista, Christian Nodal habló de la depresión que sufrió después de terminar su relación con Belinda, hace más de dos años, y de la terapia que tomó para enfrentar las críticas.

Sin referirse directamente a Beli, Nodal dijo: “Tomó mucho tiempo de terapia... Tomé como un año para salir de la depresión y ansiedad y cosas muy feas que estaban pasando justo por eso”.

Ante las actuales polémicas que protagoniza con Ángela Aguilar , Nodal dijo que las sobrelleva bien debido a que llegó a “un balance muy bonito de la vida” que le ayuda a ignorar lo que se diga de él y de sus relaciones.