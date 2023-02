Estados Unidos es uno de los países considerado una de las mecas de las cirugías plásticas en el mundo, debido a que dentro del país se encuentran algunos de los especialistas más reconocidos. Precisamente por ello, el índice de operaciones ha ido en aumento e incluso muchos estadounidenses aceptan están contemplando realizarse una.

De acuerdo con los datos más recientes de la empresa de investigación de mercado, YouGov, What the world thinks, cada año cientos de miles de estadounidenses se someten a la cirugía estética, incluyendo 64,000 menores de 20 años de edad.

El estudio muestra que el 7% de los ciudadanos de Estados Unidos dicen que ya han tenido una cirugía estética, mientras que el 28% dice que ellos querrían una si el costo no fuera elevado y, por su parte, 62% dice que aunque no les costara, ellos no pretenderían someterse a un cambio estético. Un 35% de las mujeres consultadas están notablemente más propensas que los hombres, quienes en un 21% aceptaron que les gustaría la cirugía estética.

A decir de la investigación de YouGov, la reducción de grasa es la operación más deseada entre el 35% de las mujeres que desean la cirugía estética. Un 33% de estas mujeres también quieren eliminar sus arrugas, mientras que el 21% tratan de eliminar las cicatrices.

Asimismo, sólo el 18% de las damas querría el realce del pecho, además de que la operación específica menos popular entre ellas es el aumento de labios (4%). El 22% dice que les gustaría una operación en otra parte de su cuerpo.

Por su parte, a decir del estudio de la empresa de investigación de mercado, entre los hombres la reducción de grasa (51%) es también la operación estética más deseada, seguida de la ampliación del pene (25%).

