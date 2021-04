Al menos 11 personas sufrieron reacciones adversas luego de recibir la vacuna de Johnson & Johnson contra el Covid-19 en Colorado, por lo que el centro de vacunación fue suspendido.

El centro se localiza en el Dick's Sporting Goods Park. un estadio de futbol de Colorado Springs. El recinto recibió a más de mil 700 personas para vacunarse este miércoles, pero algunas sufrieron de náuseas y mareos tras ser inoculados.

Dos de las personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital para permanecer bajo observación. Al resto del grupo únicamente se les proporcionaron líquidos mientras aguardaban a que los efectos adversos pasaran.

El Centro de Información Conjunta del estado de Colorado cerró de manera temporal el centro de vacunación administrado por Centura Health, mientras se realizan algunas investigaciones, como parte del protocolo.

El miércoles había 640 personas más programadas para recibir la vacuna de Johnson & Johnson, pero se les negó la inoculación luego de la suspensión temporal, según precisaron las autoridades. Estas citas serán reprogramadas para recibir la vacuna el próximo domingo, pero ahora con la fórmula desarrollada por la farmacéutica Pfizer.

Las autoridades de Salud del estado descartaron que las personas deban estar preocupadas por los efectos adversos de la vacuna de Johnson & Johnson, ya que aseguraron que es algo normal.

Además, Scott Bookman, el encargado de la vacunación en el estado, reiteró que la vacuna es más segura que enfermar gravemente de Covid-19.

Hasta el último corte del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, en el estado hay un millón 909 mil 317 personas con al menos una dosis de la vacuna contra Covid-19 y un millón 145 mil 39 totalmente inmunizados.

Del total, un millón 487 mil 774 han recibido la fórmula de Pfizer, un millón 411 mil 940 la de Moderna y 79 mil 52 personas la de Johnson & Johnson.

En Colorado hay más de 472 mil casos positivos de Covid-19 y 6 mil 285 fallecimientos por la enfermedad.

