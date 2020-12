5 formas de prevenir los cálculos renales, según Harvard

Las piedras o cálculos renales son depósitos de minerales y sales que se forman dentro del riñón y pueden afectar al tracto urinario de manera severa, si no se tratan a tiempo.

Las principales causas de los cálculos son una dieta poco saludable, enfermedades, exceso de peso y el uso de suplementos o algunos fármacos, de acuerdo con la Clínica Mayo.

"La expulsión de cálculos renales puede ser muy dolorosa, pero las piedras generalmente no causan daño permanente si se reconocen de manera oportuna", indica la autoridad en salud.

Estas piedras se forman cuando la orina contiene más calcio, oxalato o ácido úrico del que el líquido de la orina puede diluir y se cristaliza. Sin embargo, hay varios tipos de cálculos, de acuerdo con su composición.

Una persona con antecedentes familiares de cálculos renales tiene más probabilidades de desarrollarlos, por lo que se deben aumentar las precauciones.

