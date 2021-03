Estados Unidos tiene un ritmo vertiginoso de vacunación. Hasta ahora se han aplicado más de 90 millones de dosis de la vacuna anticovid en el país, lo que representa el 17% de la población total.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Estados Unidos administra más de 2.2 millones de inyecciones al día, por lo que el presidente Joe Biden se ha aventurado a decir que todos los adultos del país estarán vacunados en mayo.

Hasta el 1 de marzo de 2021, los CDC informaron que 25 millones 466 mil 405 personas ya habían recibido las dos dosis de vacuna necesarias para inmunizar. Por esta razón, publicaron una nueva guía para explicar cómo deben conducirse quienes ya están totalmente vacunados.

We are well on our way. Very encouraged to see today that now 50 million people in the US have received at least one dose of #COVID19 vaccine. Thank you to everyone who has rolled up their sleeve with confidence! Continue to track our progress: https://t.co/OJqqz8sRTu pic.twitter.com/wU1CcVEfce