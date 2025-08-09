El aguacate es uno de los alimentos más ricos y sanos que existen: científicos de todo el mundo han estudiado sus propiedades curativas y sus beneficios debido a la gran cantidad de nutrientes que aporta. ¿Sabes cuáles son las vitaminas y minerales que contiene? ¿Conoces cuántas calorías tiene un aguacate? ¿Es una fruta o verdura? Descubre estos y más detalles.

El árbol de aguacate es originario de Mesoamérica y, de acuerdo con expertos, su origen tuvo lugar en la parte centro de México y en algunas partes altas de Guatemala. ¿Por qué es tan popular el aguacate? Debido a su versatilidad y sabor es posible utilizarlo en la preparación de tacos, sopas, cremas, salsas y todo tipo de guisados.

Pero también, es famoso por sus propiedades y nutrientes que aporta al cuerpo y mejoran la salud. Científicos de Harvard señalan que es un alimento básico en la dieta y alimentación saludable: es una buena fuente de fibra y contiene más grasa de las buenas, que no aumentan el colesterol en sangre.

¿Cuáles son las propiedades curativas del aguacate?

Según The Nutrition Source de Harvard, el aguacate es bueno para la salud porque:

-Reduce el colesterol.

-Ayuda a regular la presión arterial.

-Crea un ritmo cardíaco estable.

-Tiene un índice glucémico bajo, lo que quiere decir que tiene menos probabilidades de causar picos de glucosa en sangre.

-Genera menor riesgo de degeneración macular y cataratas.

-Actúa como prebiótico.

-Sirve como mascarilla facial debido a su alto contenido de aceites hidratantes y vitamina E.

Vitaminas y minerales que tiene el aguacate

Vitaminas B.

Vitamina C .

. Vitamina E .

. Vitamina K.

Folato.

Potasio .

. Magnesio.

¿Cuántas calorías tiene un aguacate?

De acuerdo con Harvard, un aguacate mediano entero contiene aproximadamente 240 calorías, 13 gramos de carbohidratos, 3 gramos de proteínas, 22 gramos de grasas (15 gramos de monoinsaturadas, 4 gramos de poliinsaturadas y 3 gramos de saturadas), 10 gramos de fibra y 11 miligramos de sodio. Además, los aguacates no contienen colesterol.

¿El aguacate es una fruta o verdura?

El aguacate es una fruta, así lo señala la botánica, ya que se desarrolla a partir de una flor y contiene una semilla en su interior.