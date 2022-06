Alertan por brote de enfermedad meningocócica en Florida

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) alertaron por un brote de enfermedad meningocócica entre hombres en Florida, Estados Unidos, tras la muerte de seis personas.

La dependencia precisa que hasta el momento se han reportado 24 casos entre hombres homosexuales y bisexuales, por lo que la advertencia se emitió a este sector de la población.

Las autoridades sanitarias detallan que este padecimiento puede afectar a cualquier persona y ser mortal, ya que infecta al cerebro, a la médula espinal y al torrente sanguíneo.

Esta enfermedad meningocócica se puede presentar con los siguientes síntomas:

- Dolor de cabeza

- Fiebre

- Rigidez en el cuello

- Vómito

- Náuseas

- Erupciones de color morado

Los CDC indican que la enfermedad primero se manifiesta con signos similares a los de la gripa, pero de forma muy rápida empeoran.

Además, la principal forma de transmisión es a través de las secreciones respiratorias y de la garganta al besar a una persona con la enfermedad y al estar cerca de alguien que tose.

Florida is experiencing a #meningococcal disease outbreak primarily among gay & bisexual men, including those living with HIV. FL health officials recommend MenACWY vaccination for all gay and bisexual men, in addition to people with #HIV. Learn more: https://t.co/2PWUgzp6DP. pic.twitter.com/IYY1KTt78A