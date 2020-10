Alertan por brote de listeria en carnes frías; hay un muerto

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus sigles en inglés) han emitido una nueva alerta por enfermedades ocasionadas por alimentos contaminados que han cobrado una vida y enfermado a varios pacientes.

De acuerdo con un comunicado de la agencia de salud, 10 adultos han sido hospitalizados después de ingerir la bacteria listeria en carnes frías contaminadas en Nueva York, Massachusetts.

Asimismo, los CDC revelaron que la infección involucró la muerte de un paciente en Florida.

Los enfermos reportaron haber consumido carnes frías al estilo italiano como prosciutto, salami y mortadela cortadas en rodajas y vendidas envasadas en charcuterías (tiendas similares a las salchichonerias).

OUTBREAK ALERT: 10 people hospitalized in a Listeria outbreak linked to deli meats. A specific brand/type of deli meat has not yet been identified. If you are at higher risk of getting sick from Listeria, avoid eating deli meat unless heated to 165°F. https://t.co/tWkcYaZmUS pic.twitter.com/IE3siP1wQ3