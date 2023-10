El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) alertó a la población tras detectar burritos congelados contaminados con listeria y ordenó el retiro del producto del mercado en la Unión Americana.

La contaminación fue detectada por el Servicio de Inspección y Seguridad de la dependencia, en más de 4 mil 800 kilos de producto congelado de la marca Don Miguel Foods.

El producto puede ser identificado porque tiene la leyenda “Burrito de carne asada hecho a mano Don Miguel”, en paquetes individuales de 7 onzas. Además, tienen el código D23270.





¿Dónde se distribuyeron los burritos contaminados con listeria?





El alimento fue elaborado en las instalaciones que tiene Don Miguel Foods en la ciudad de Dallas, en Texas.

La presencia de la bacteria Listeria monocytogenes fue identificada gracias a pruebas de laboratorio que llevó a cabo el Departamento de Agricultura estadounidense en el establecimiento y ordenó retirar todos los burritos que se hicieron el 27 de septiembre de 2023.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, los burritos congelados de Don Miguel fueron distribuidos a tiendas minoristas en todos los estados de la Unión Americana.

¿Qué causa la listeria?





La dependencia alertó que consumir los burritos congelados contaminados con la bacteria podría causar listeriosis a las personas que los coman.

Esta infección se presenta con síntomas como fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, pérdida del equilibrio, dolores musculares y hasta convulsiones. Sin embargo, la enfermedad se puede complicar cuando la bacteria se propaga más allá de los intestinos y presentar síntomas hasta 70 días después de la exposición.

El Departamento de Agricultura indicó que todavía no ha tenido reportes de reacciones adversas por el consumo de los burritos contaminados. No obstante, se exhorta a los consumidores a no comer el alimento bajo alerta sanitaria.