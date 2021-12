Alertan por ensalada fresca contaminada con listeria en Estados Unidos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) alertó a la población por un brote de listeria causado por ensalada fresca contaminada de la marca Fresh Express Sweet Hearts.

Hasta el momento se han reportado 10 personas infectadas por el consumo del producto en ocho estados del país: Illinois, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania y Virginia.

Del total de pacientes reportados desde julio de 2016, todos fueron hospitalizados y uno murió por listeriosis. El último caso registrado corresponde a octubre pasado.

La empresa comenzó con el retiro del producto contaminado luego de la alerta y pidió a los consumidores que no coman ni vendan sus ensaladas mientras se realizan las investigaciones.

La contaminación fue detectada gracias a una revisión de rutina de las lechugas de Fresh Express, realizada por el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan. Debido a esto también se suspendió la producción en la planta de Streamwood, en Illinois.

A través de un comunicado, la FDA precisó que las ensaladas frescas retiradas del mercado tienen los códigos de producto Z324 y Z350.

