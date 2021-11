Alertan por riesgo de sufrir psicosis tras contraer Covid-19

Los pacientes que contraen Covid-19 tendrían mayor riesgo de desarrollar psicosis, de acuerdo con un estudio realizado en Estados Unidos y publicado por el Centro Nacional de Información sobre Biotecnología.

Según los expertos médicos, el virus SARS-CoV-2 podría estar provocando que el cuerpo de algunos pacientes se ataque a sí mismo, lo que ocasionaría un mal funcionamiento del cerebro. Aunque el cerebro tiene una barrera protectora, el coronavirus podría estar afectándola, dejando expuesto al órgano ante el sistema inmunológico.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, la psicosis es una disrupción de los pensamientos y percepciones de las personas, lo que les complica diferenciar entre lo que es real y no. Generalmente, los pacientes ven y escuchan cosas que no son reales y tienen pensamientos, emociones y comportamientos extraños.

Los especialistas aseveran que la psicosis es un síntoma, no una enfermedad, y se puede tratar con éxito al administrar medicamentos de forma temprana.

Los investigadores de Connecticut y California que realizaron el estudio analizaron el caso de un hombre de 30 años contagiado con coronavirus que desarrolló fiebre y luego la idea de que alguien lo raptaría inminentemente. El paciente no tenía antecedentes de consumo de sustancias o enfermedades psiquiátricas.

El individuo se mantuvo en aislamiento durante 14 días, sin tratamiento médico para el Covid-19 y con contacto con su familia. Durante los primeros días, el hombre dormía aproximadamente 22 horas al día, pero luego presentó insomnio y únicamente podía dormir entre tres y cuatro horas por día.

