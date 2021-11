Aplican dosis equivocadas de vacuna contra Covid a más de 100 niños en EU

Una farmacia de Virginia, en Estados Unidos, aplicó dosis equivocadas de la vacuna contra Covid-19 a más de 100 niños en el condado de Loudoun.

Los menores de entre cinco y 11 años de edad recibieron la vacuna diseñada por la farmacéutica Pfizer para los mayores de 12 años pero se les aplicó sólo un tercio. "Esto resultó en una dosis de la vacuna Covid-19 que es potencialmente menor de la recomendada", explicó el Departamento de Salud del condado de Loudoun.

La dosis autorizada para los mayores de 12 años es de 0.3 mililitros, mientras que para los niños de entre cinco y 11 años es de 0.2 mililitros. Sin embargo, la farmacia intentó compensar el hecho de no tener vacunas para niños.

Las inoculaciones incorrectas fueron administradas los días 3 y 4 de noviembre en la Ted Pharmacy de Aldie, en Virginia.

Las autoridades investigaron a la farmacia luego de que un hombre reportó que su hija había recibido una vacuna que se encontraba en un frasco con líneas moradas, aunque los niños de este sector están recibiendo las que tienen líneas naranjas

La dependencia publicó la advertencia y pidió que los padres y tutores que los contacten si sus hijos recibieron la vacuna en este establecimiento.

Los padres podrán elegir entre volver a empezar el esquema de vacunación contra Covid-19 luego de 21 días de la aplicación de la dosis incorrecta o administrar sólo la segunda dosis en la fecha programada previamente. La segunda dosis tendrá que ser la recomendada para los menores de entre 5 y 11 años.

