Arrestan a pareja en Hawái; sabían que tenían coronavirus y así viajaron

Una pareja fue arrestada tras volar a Hawái por poner en riesgo de contagio de Covid-19 a los pasajeros de un vuelo de avión que partió de San Francisco, California.

Los detenidos Wesley Moribe, de 41 años, y Courtney Peterson, de 46, abordaron un vuelo de United Airlines desde San Francisco a Lihue, a pesar de que habían dado positivos por coronavirus SARS-Cov-2 .

