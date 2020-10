Así es el Centro Médico Walter Reed donde se atiende Donald Trump

El presidente Donald Trump dio positivo a la prueba de Covid-19 y el viernes fue trasladado a las instalaciones del Centro Médico Militar Walter Reed, ubicado a las afueras de Washington D.C. en Bethesda, Maryland

Es considerado el mejor y más importante Centro Médico de Estados Unidos, por lo cual proporciona servicios al presidente y a su familia.

Donald Trump ha pisado las instalaciones al menos 9 veces durante su mandato y fue ahí donde la primera dama, Melania Trump, se realizó una cirugía renal en 2018. Los miembros del Congreso y los jueces de la Suprema Corte también pueden recibir tratamientos aquí.

A continuación, algunos datos históricos y curiosos de este centro médico.

Fue inaugurado en 1909. Lleva el nombre de Walter Reed en honor a un médico del ejército de Estados Unidos cuyo equipo confirmó la teoría de que la fiebre amarilla es transmitida por el mosquito Aedes Aegypti.

Es una institución federal de la Armada de Estados Unidos y ha recibido a miles de soldados heridos durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y las guerras en Afganistán e Irak.

El Centro Médico cuenta con 100 clínicas y especialidades para atender casi todo tipo de enfermedades. Cuenta con más de 244 camas, 7,000 miembros de personas y se ubica sobre un terreno de 243 acres.

No es un hospital como cualquier otro. Incluye una suite de oficinas para el presidente, donde todas están equipadas para que pueda trabajar desde ahí. También hay una sala de conferencias, una cocina, unidad de cuidados intensivos y dormitorios para la familia presidencial y los médicos.

U.S president Trump isn’t staying in any old hospital room. Walter Reed Hospital has a six-room presidential suite just for the commander in chief that includes an intensive care unit, a kitchen, a living room, a bedroom, & a dining room with a crystal chandelier. pic.twitter.com/QQVhFYjzLJ