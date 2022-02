Bill Gates alerta sobre una nueva pandemia y pide prepararse

Bill Gates, el fundador de la empresa Microsoft, alertó que es casi seguro que una nueva pandemia llegará y pidió a los gobiernos del mundo una mayor preparación para que su impacto sea menor.

El filántropo consideró que los altos riesgos por la enfermedad de Covid-19 se han reducido, pero advirtió que otra pandemia podría llegar de un patógeno diferente al coronavirus.

“Nos gustaría tener una nueva generación de vacunas adecuadas. Lo ideal sería deshacernos de las familias de virus respiratorios, incluyendo a la familia de la influenza y del coronavirus. Creo que en la siguiente década podemos venir con una vacuna de erradicación, pero eso es una aspiración, no una garantía”, comentó Gates.

Al hablar en la Conferencia Anual de Seguridad en Múnich, Alemania, el magnate hizo un llamado a aprender de las experiencias de la pandemia de Covid-19 y a que los gobiernos inviertan ahora para que los avances médicos puedan ayudar a todo el mundo.

“Si somos racionales, la próxima vez lo anticiparemos y no se convertirá en algo global como ocurrió en esta ocasión”, señaló.

Bill Gates criticó que la vacuna contra el SARS-CoV-2 tardó en llegar a todos los sectores y en algunas regiones se obtuvo inmunidad por contagios y no por las inyecciones.

The goal of no more pandemics ever is ambitious, but the progress we’ve made over the last two years has already set us on a path to success: https://t.co/mmeGMNrTZs pic.twitter.com/3KsRhEZhNh