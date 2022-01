El magnate Bill Gates, fundador de Microsoft, prevé que la enfermedad de Covid-19 tendrá el mismo comportamiento que la influenza estacional y tendrá una reducción en la incidencia de casos, luego de que el mundo supere a la variante ómicron.

“Una vez que ómicron pase por un país, el resto del año se deberían ver menos casos y así Covid se podrá tratar más como la influenza estacional”, escribió el filántropo durante una sesión de preguntas y respuestas con Devi Sridhar, directora de salud pública mundial en la Universidad de Edimburgo.

Gates cree que antes de este cambio de rumbo en la pandemia, los países tendrán que experimentar desafíos causados por la variante ómicron, que se está propagando por todo el mundo. Sin embargo, la mayoría de las personas que están vacunadas no tendrán cuadros graves.

Además, estima que ómicron creará una gran inmunidad entre la población y ésta se prolongará al menos hasta el próximo año, lo que dará un respiro al mundo.

“Es posible que tengamos que aplicar vacunas contra Covid-19 cada año por algún tiempo”, advirtió el empresario. Aunque dijo que es poco probable que se tenga que pasar por una variante más transmisiva que ómicron, el fundador de Microsoft indica que la pandemia ha dado muchas sorpresas a lo largo de más de dos años.

Durante la conversación con Sridhar, Bill Gates resaltó la importancia de las vacunas que se desarrollaron para combatir al SAR-CoV-2, pero afirmó que todavía hay dos grandes desafíos: que evitan la reinfección y que tengan muchos años de duración

The vaccines we have prevent severe disease and death very well but they are missing two key things.



First they still allow infections ("breakthrough") and the duration appears to be limited.



We need vaccines that prevent re-infection and have many years of duration.#