Recomiendan no inmunizar a niños con primeras vacunas contra Covid

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos publicaron sus recomendaciones para el momento en que las primeras vacunas contra Covid-19 estén disponibles.

Hasta el momento no hay una vacuna aprobada contra el coronavirus, ya que todas se mantienen en el periodo de ensayos clínicos para probar su efectividad.

De acuerdo con la autoridad estadounidense, la vacuna podría estar disponible antes de fin de año en la Unión Americana, gracias a la Operación Warp Speed.

De manera preliminar, los CDC recomiendan no vacunar a los niños con las primeras dosis que lleguen al país, debido a que en los primeros ensayos clínicos sólo se han probado las vacunas en adultos.

Sin embargo, en cuanto se demuestre su efectividad en los menores de edad, la agencia modificará sus parámetros.

