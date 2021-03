La presión afecta a una gran cantidad de personas de manera silenciosa, ya que pueden pasar años antes de que se presenten los síntomas y mientras tanto incrementa el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares o ataques cardiacos.

En México, uno de cada tres habitantes de más de 18 años padece hipertensión arterial y más de 50 mil mueren cada año como consecuencia de la enfermedad, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En Estados Unidos, casi la mitad de los adultos tiene hipertensión y en 2017 casi medio millón de personas fallecieron por la enfermedad como causa primaria o contribuyente, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La mejor forma de identificar que se tiene la presión arterial alta es durante las consultas médicas de rutina. Los expertos de la Clínica Mayo recomiendan someterse a una lectura de presión al menos cada dos años entre los 18 y los 39 años de edad y anualmente tras cumplir los 40.

Las personas con hipertensión generalmente no muestran síntomas en etapas iniciales, pero algunos signos incluyen dolores de cabeza, hemorragias nasales y dificultad para respirar.

Según la Clínica Mayo, la presión arterial alta puede dañar los vasos sanguíneos y los órganos del cuerpo. Si no se controla, puede generar aneurismas, insuficiencia cardiaca, accidentes cerebrovasculares, problemas de memoria o demencia.

High blood pressure, if untreated, can damage your heart & brain & lead to health problems. High blood pressure raises your risk for heart disease & stroke, which are leading causes of death in the US. Learn how to prevent high blood pressure: https://t.co/ZK07Eg8txA. #FAQFriday pic.twitter.com/UGCoXJGbA1