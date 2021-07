¿Cómo es el comprobante de vacunación contra Covid-19 que emite EU?

Estados Unidos aplica a su población tres diferentes vacunas contra Covid-19 a su población y a todos les emite un comprobante que avala que están protegidos contra el virus SARS-CoV-2.

La Unión Americana ha aplicado más de 331 millones de dosis en todo su territorio. Más del 67 por ciento de su población tiene al menos una dosis de la vacuna y más de 157 millones de personas ya cuentan con el esquema completo.

Las tres vacunas que aplica el país son las de las farmacéuticas Pfizer y Moderna, que se aplican en dos dosis, y la de Johnson & Johnson, que es unidosis.

Recibir la vacuna contra Covid-19 en Estados Unidos es muy sencillo para la población y los turistas, e incluso pueden elegir la vacuna que prefieren tener. También es posible realizar una cita para planear la aplicación o simplemente presentarse en los centros autorizados.

Most people get both #COVID19 vaccine doses from the same location, but you don’t have to. You can get your second shot in a different facility or state.



Bring your vaccination card to your second appointment so you get the correct shot. More: https://t.co/xU5N6eIeap. pic.twitter.com/nUhFfPGGxj