¿Cómo recibir la vacuna contra Covid-19 en las farmacias de EU?

El gobierno de Estados Unidos comenzó con la distribución de vacunas contra Covid-19 en farmacias de todo el país, para así acercar la inoculación a una mayor cantidad de personas.

En el programa participan 21 cadenas nacionales y redes de farmacias independientes, con el objetivo de llegar a 40 mil establecimientos que cuenten con la vacuna.

Aunque el plan de vacunación en Estados Unidos comenzó con hospitales y centros administrados por los gobiernos de los estados, ya se incluyeron a las farmacias, ya que “son proveedores de atención médica altamente confiables y capacitados que tienen acceso directo y conocimiento de sus poblaciones de pacientes”, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La cantidad de vacunas contra Covid-19 con la que contarán las farmacias a partir del próximo 11 de febrero será reducida, debido a que el suministro nacional todavía es limitado.

Aunque la vacuna se acerque a los ciudadanos en sitios de fácil acceso, las personas la recibirán de acuerdo con los criterios de elegibilidad marcados por las autoridades de salud. En esta primera etapa sólo los trabajadores de la salud y los adultos mayores de 65 años pueden recibirla.

We’re now administering the COVID-19 vaccine in select store locations across multiple states. Appointments are limited. Review your state’s guidelines on eligibility and check for availability. — CVS Pharmacy (@cvspharmacy) February 8, 2021

¿Cómo recibir la vacuna contra Covid en una farmacia?

1. Consulta en el departamento de salud de tu estado la etapa en la que se encuentra para vacunar a la población para saber si ya eres elegible.

2. Ingresa al sitio web o llama a la farmacia en la que prefieres aplicarte la vacuna, para programar una cita.

3. El día de tu cita se recomienda que lleves alguna prueba del tipo de población al que perteneces, aunque no será obligatorio.

La vacuna contra el Covid-19 sigue siendo totalmente gratuita, incluso en las farmacias. Los personas con seguro médico público o privado facturarán el costo a las empresas correspondientes y quienes no están asegurados recibirán el reembolso a través del Fondo de Ayuda para Proveedores de la Administración de Recursos y Servicios de Salud.

In partnership with CDC, Walmart and Sam’s Club pharmacies can now accept and administer federal allocations of the COVID-19 vaccine through the U.S. Federal Retail Pharmacy Program announced earlier today. https://t.co/KSvh3aQJqQ pic.twitter.com/eZVmVOYCpm — Walmart Inc. (@WalmartInc) February 2, 2021

¿Qué cadenas de farmacias aplican la vacuna contra coronavirus?

- Walgreens

- CVS Pharmacy, Inc

- Walmart, Inc

- Rite Aid Corp

- The Kroger Co

- Publix Super Markets, Inc

- Costco Wholesale Corp

- Albertsons Companies, Inc

- Hy-Vee, Inc.

- Meijer Inc.

- H-E-B, LP

- Retail Business Services, LLC

- Southeastern Grocers

- Topco Associates, LLC

- CPESN USA, LLC

- GeriMed

- Good Neighbor Pharmacy y la organización administrativa de servicios farmacéuticos AmerisourceBergen Drug Corporation’s

- Elevate Provider

- Health Mart Pharmacies

- Innovatix

- LeaderNET and Medicine Shoppe, Cardinal Health’s PSAOs

- Managed Health Care Associates

La población puede publicar la lista de farmacias disponibles por estado en el sitio www.cdc.gov.

Have questions about the COVID-19 vaccine at your local pharmacy? Visit our website for scheduling info, FAQs and more. Our website is updated frequently with the latest information and is the most effective way to learn more. https://t.co/UVOGbXtCbF pic.twitter.com/zeZQfaiKJS — Albertsons (@Albertsons) January 28, 2021

p