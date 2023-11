¿Una carnita asada? Quizá debas pensarlo dos veces. La Escuela de Salud Pública TH Chan, de la Universidad de Harvard , alertó que quienes comen dos porciones de carne roja a la semana pueden tener un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con las personas que comen menos porciones.

El riesgo de padecer diabetes tipo 2 aumenta conforme mayor es el consumo de carne roja.

“Los participantes que comieron más carne roja tenían un riesgo 62% mayor de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con los que comieron menos. Cada porción diaria adicional de carne roja procesada se asoció con un riesgo 46% mayor de desarrollar diabetes tipo 2 y cada porción diaria adicional de carne roja no procesada se asoció con un riesgo 24% mayor”, señala la investigación de la Universidad de Harvard.

Xiao Gu, investigador postdoctoral en el Departamento de Nutrición, señaló que el estudio analizó los patrones de alimentación de 216,695 participantes. La dieta se evaluó con cuestionarios de frecuencia de alimentos cada dos o cuatro años, hasta los 36 años. Durante este tiempo, más de 22,000 participantes desarrollaron diabetes tipo 2.

Los investigadores de la Universidad de Harvard hallaron que reemplazar la carne roja con fuentes saludables de proteínas de origen vegetal, como nueces y legumbres, o cantidades modestas de productos lácteos, se asociaba con un riesgo 30% menor de padecer diabetes tipo 2.

El estudio, publicado el jueves 19 de octubre en The American Journal of Clinical Nutrition, recomienda limitar el consumo de carne roja, tanto la procesada como la no procesada.

La Universidad de Harvard indica que reducir el consumo de carne roja y cambiar los patrones alimenticios para incluir más proteínas vegetales también ayudaría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático.

¿Qué es la carne roja?

Se llama carne roja a la carne que, en su estado crudo, es de color rojiza o rosada. Se asocia a la que viene de los mamíferos, como el cerdo, la vaca, ternera, toro, cabra, cordero, caballo, venado, jabalí entre otros.

La carne blanca es la del pescado, pollo, pavo y conejo.

¿Qué es la Diabetes tipo 2?

El estudio de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard alerta que la diabetes tipo 2 está aumentando rápidamente en Estados Unidos y el mundo, desatando una ola de enfermedades cardiovasculares y renales, cáncer y demencia.

Pero, ¿qué es la diabetes tipo 2? La Biblioteca de Medicina de Estados Unidos dice que la diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos. La glucosa proviene de los alimentos que se consumen.

“Una hormona llamada insulina ayuda a que la glucosa ingrese a las células para brindarles energía. Si tiene diabetes, su cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa bien. Luego, la glucosa permanece en la sangre y no ingresa lo suficiente a las células. Con el tiempo, tener demasiada glucosa en la sangre puede causar problemas de salud”, anotan.

¿Cuáles son los síntomas de la diabetes tipo 2?

De acuerdo con la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, los síntomas de la diabetes tipo 2 son: