Coronavirus: las actividades de mayor y menor riesgo en Halloween

El 31 de octubre es Halloween y la tentación por realizar o asistir a fiestas de disfraces aumenta. Sin embargo, debemos recordar que vivimos una pandemia por coronavirus y mientras no haya una vacuna eficaz contra el Covid-19 nadie está a salvo.

Eso no significa que debas enterrar el espíritu festivo de Halloween por completo. De acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), aún puedes realizar actividades de bajo riesgo si no presentas síntomas y no has estado en contacto reciente con un enfermo de Covid-19.

Presta atención a las actividades de mayor y menor riesgo en Halloween, según los CDC.

Actividades de mayor riesgo en Halloween

1) Participar en truco o trato, actividad donde se entregan dulces a los niños que van de puerta en puerta.

2) Repartir dulces en grandes estacionamientos o en lugares donde se congrega una gran cantidad de personas.

3) Asistir a fiestas de disfraces realizadas en interiores y donde asisten multitudes.

4) Ir a una casa embrujada (al interior) donde la gente puede estar hacinada y gritando.

5) Desfilar en carros alegóricos con personas que no son del hogar.

6) Consumir alcohol o drogas , que pueden nublar el juicio y aumentar los comportamientos de riesgo.

7) “Viajar a un festival de otoño rural que no está en su comunidad si vive en un área con propagación comunitaria de COVID-19”, anotan los expertos.

Actividades de riesgo moderado en Halloween

1) Participar en truco o trato, pero la condición es que los niños avancen en una sola dirección y que pasen por bolsas de dulces formadas en línea y envueltas individualmente para que las familias las agarren y se vayan mientras mantienen la distancia social.

2) Si preparas bolsas de dulces, debes lavarte las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de hacerlas.

3) Los CDC autorizan realizar un desfile de disfraces en grupo pequeño, al aire libre y donde las personas estén separadas por más de 1.5 metros.

4) Asistir a una fiesta de disfraces al aire libre donde se usan cubrebocas y las personas pueden permanecer a más de 1.5 metros de distancia.

5) Los científicos enfatizan que una máscara de disfraz no sustituye al cubrebocas. Por lo que la mascarilla de tela debe cubrir la boca y nariz. Además, piden no usar una máscara de disfraz sobre la de tela pues puede dificultar la respiración aún más.

6) Ir a un bosque embrujado al aire libre, de un solo sentido y donde se mantenga la sana distancia.

7) Visitar parcelas de calabazas o huertos donde las personas usan desinfectante de manos antes de tocar calabazas o recoger manzanas, se alienta o se impone el uso de cubrebocas y las personas pueden mantener el distanciamiento social.

8) Tener una noche de películas de Halloween al aire libre con amigos de la familia, separados por al menos 1.5 metros.

Actividades de menor riesgo en Halloween

1) Tallar o decorar calabazas con miembros del hogar y exhibirlas.

2) Tallar o decorar calabazas al aire libre, a una distancia segura, con vecinos o amigos.

3) Decorar la casa con motivos de Halloween.

4) Hacer una búsqueda del tesoro de Halloween donde los niños reciben listas de cosas para buscar mientras caminan al aire libre de casa en casa, admirando las decoraciones de Halloween a distancia.

5) Tener un concurso virtual de disfraces de Halloween

6) Tener una noche de cine de Halloween con las personas con las que vive.

7) Truco o trato al estilo búsqueda del tesoro, únicamente con los miembros del hogar dentro o alrededor de la casa.