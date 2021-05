Covid-19: Ciudad de Texas invita a mexicanos a vacunarse gratis

La ciudad de Laredo, en Texas, invitó a los mexicanos a viajar a la región para aplicarse de forma totalmente gratuita la vacuna contra Covid-19.

Esta ciudad fronteriza ha administrado 153 mil 110 primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus y tiene a 117 mil 559 personas con el esquema completo de inoculación.

Debido a que todavía tiene miles de dosis y ante una disminución de personas que requieren ser vacunadas, abrió la convocatoria a los extranjeros, al igual que lo hicieron otras ciudades estadounidenses.

Laredo tiene disponibles las tres fórmulas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA): Moderna, Pfizer y la desarrollada por la empresa Johnson and Johnson.

Los mexicanos que se decidan a viajar a esta ciudad estadounidense para vacunarse deberán solicitar una cita por internet en los supermercados o farmacias que aplican la vacuna contra Covid-19 para tener certeza sobre la fecha en que deberán estar en Laredo.

La vacuna contra Covid-19 en la ciudad de Laredo está disponible en las farmacias de la cadena H-E-B, de CVS, Walmart, Sam’s Club, Kroger, Walgreens, entre otras tiendas.

Las personas también pueden registrarse en el sitio web www.getthevaccine.dshs.texas.gov y esperar a que les llegue un correo electrónico con el lugar y fecha de la cita.

COVID-19 Vaccines available at Mall del Norte (every Saturday of May 2021 from 12:00 p.m. to 6:00 p.m.)



Vacunas contra el COVID-19 disponibles en el Mall del Norte (todos lossábadoss de mayo 2021 a partir de las 12:00 p.m. a 6:00 p.m.) pic.twitter.com/UM0fwyryUh