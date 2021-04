Covid-19: Eficacia y efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca

La Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca desarrollaron la vacuna AZD1222 ahora llamada Vaxzevria.

Esta vacuna previene la enfermedad de Covid-19 causada por el coronavirus y ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea y países como Canadá, Panamá, México y Argentina.

Es una vacuna de adenovirus, esto quiere decir que está compuesta por otro virus modificado para contener el gen que produce una proteína a partir del SARS-CoV-2. Por lo tanto, no contiene el virus y no puede causar Covid-19.

La vacuna desarrollada por AstraZeneca mostró una eficacia del 76% para prevenir la enfermedad sintomática de Covid-19. Esta se eleva a 85% en el caso de personas de 65 años o más, según un informe de ensayos clínicos de fase 3 presentado en marzo.

Su eficacia fue de 100% contra el desarrollo de enfermedad grave y hospitalizaciones, lo que genera mayor confianza en la vacuna. El porcentaje máximo se alcanza después de la aplicación de la segunda dosis.

Se aplican dos dosis en el músculo deltoides del brazo de menor uso. La segunda dosis se aplica de 8 a 12 semanas después de la primera.

