Covid: actividades de mayor y menor riesgo para Día de Muertos

El Halloween y el Día de Muertos están a punto de llegar, pero la emergencia por la pandemia de Covid-19 no ha terminado. Para tener unas celebraciones seguras, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicaron la lista de las actividades de mayor y menor riesgo de contagio.

Esta celebración de origen mexicano se lleva a cabo el 1 y 2 de noviembre, aunque en algunas regiones del país se realizan eventos durante los últimos días de octubre.

El objetivo es honrar a los familiares y amigos que murieron, con ofrendas y altares. Las leyendas indígenas contaban que las almas de las personas que habían fallecido regresaban del inframundo.

El Día de Muertos es considerada una de las Obras Maestras del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), desde 2003, de acuerdo con el Gobierno de México.

En México y Estados Unidos ya se cancelaron la mayoría de los festejos masivos de Halloween y Día de Muertos, por lo que algunos eventos se realizarán de forma virtual.

#Halloween will be different this year, but it can still be special. Get creative to celebrate in ways that help slow the spread of #COVID19. Have a scavenger hunt at home, a virtual costume contest, or carve pumpkins with people you live with. https://t.co/37PPKvcBVr pic.twitter.com/0A6jn49FVH