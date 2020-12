Covid: Los consejos de los CDC para pasar un Año Nuevo seguro

Año Nuevo es una de las festividades que más reúne a familiares y amigos, lo que incrementa el riesgo de contagio de Covid-19 durante la pandemia. Por ello, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos lanzaron una serie de consejos de seguridad.

Las autoridades de salud del mundo piden a la población que no realice grandes reuniones, especialmente con personas que no viven en un mismo hogar.

Cualquier evento debe realizarse al aire libre, en caso de ser posible, o en interiores con mucha ventilación, es decir, con ventanas y puertas abiertas o con un ventilador central que permita una circulación contínua.

Los CDC alertan que llevar a cabo reuniones en espacios concurridos y mal ventilados con personas externas incrementa el riesgo de contagio de Covid-19.

Aunque podría ser incómodo, los invitados a la fiesta de Año Nuevo deben usar cubrebocas el mayor tiempo posible, a menos que coman o beban.

Recomendaciones para la llegada de los invitados

- No tener contacto directo, como apretones de manos, besos o abrazos.

- Sentar a los invitados con 1.5 metros de distancia y mantenerla durante toda la reunión.

- Invitar a las personas a lavarse las manos al llegar y a lo largo del evento.

