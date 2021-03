Desarrollan vacuna contra Covid-19 que se toma como pastilla

Una vacuna contra el Covid-19 que se administra oralmente en forma de pastilla podría entrar en la primera fase de ensayos clínicos este año.

Oramed y Oravax, las farmacéuticas detrás del desarrollo, informaron mediante un comunicado, que esperan comenzar la primera fase de ensayos clínicos en humanos en junio.

El desarrollo de Oravax es una vacuna de triple antígeno que se dirige a tres proteínas estructurales y podría garantizar una protección eficaz frente a mutaciones del coronavirus SARS-Cov-2.

