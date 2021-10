Descubren el virus Yezo, transmisible de garrapatas a humanos

Un grupo de científicos japoneses descubrieron un nuevo virus, llamado Yezo, que pueden transmitir las garrapatas a los seres humanos y que puede provocar fiebre y reducción de plaquetas sanguíneas y glóbulos blancos.

Expertos de la Universidad de Hokkaido, quienes identificaron el virus Yezo, alertaron que desde 2014 se han detectado a siete personas infectadas en Japón.

Los virólogos comenzaron su investigación luego de que un hombre de 42 años llegó a un hospital del país, en 2019, con fiebre y dolor en una pierna luego de ser picado por una garrapata en un bosque de Hokkaido.

Al ser analizado, se detectó que el individuo había sido infectado con un virus que no estaba reconocido en las garrapatas de la región.

Un año después llegó al hospital un paciente con síntomas similares y se identificó el mismo virus, que incluye patógenos como el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

Hasta el momento no se han detectado muertes por el virus Yezo, pero urgieron a investigar su propagación.

