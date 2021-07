La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos informó que la empresa Johnson & Johnson comenzó el retiro de bloqueadores solares luego de que se detectó la presencia de una sustancia cancerígena.

El retiro abarca todos los lotes de cuatro tipos de protectores de Neutrogena y uno de Aveeno, luego de que las pruebas internas de la compañía mostraron que contenían benceno.

Estos productos fueron distribuidos en todos los estados de la Unión Americana, a través de varios vendedores minoristas.

La FDA explicó que aunque los niveles de benceno eran bajos, los consumidores deben dejar de usar de inmediato los bloqueadores solares bajo advertencia.

Johnson & Johnson aclaró que la sustancia cancerígena no es un ingrediente de ninguno de sus protectores solares, por lo que abrió una investigación sobre las causas de la contaminación.

La FDA precisó que los bloqueadores de la compañía Johnson & Johnson bajo alerta son los siguientes aerosoles:

- Neutrogena Beach Defensa

- Neutrogena Cool Dry Sport

- Neutrogena Invisible Daily

- Neutrogena Ultra Sheer

- Aveeno Protect

Johnson & Johnson is recalling specific NEUTROGENA and AVEENO aerosol sunscreen products due to the presence of benzene. The FDA recommends that consumers do not continue to use products that are being recalled. See here for more: https://t.co/UQvn72g0vQ pic.twitter.com/B2b1dvCuJU