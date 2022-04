Día del Niño: más que el regalo de moda, los hijos necesitan atención

Es el Día del Niño. Los mensajes son claros, pero ajenos con la realidad económica de muchas familias mexicanas debido a la crisis postpandémica: Compra, festeja, consume, etcétera. Pero si el dinero es escaso, qué hacer al respecto en una fecha que es ineludible y necesaria para los niños mexicanos:

“Lo económico y las cosas materiales no deben regir este día. No es el juguete de moda, ni el juego de video que muchos niños juegan; lo que quieren ellos es estar con sus padres y estar rodeados de los seres que aman. Ahora que la situación sanitaria en el país ha mejorado, es momento de hacer lo que más le gusta a los niños: es mejor una visita a un parque para jugar a los columpios con mamá y papá que el mejor de los juguetes, es decir, es necesario regalarles este día calidad y cantidad de tiempo”, manifestó la Dra. Claudia Sotelo Arias, directora del Centro de Especialización de Estudios de la Infancia (CEEPI).

Aquí, resalta la especialista, lo importante es crear una atmósfera familiar positiva no obstante las adversidades de la vida o la situación imperante en el país. “El conflicto recae en los padres de familia que basan su felicidad en la cuestión material y no en los afectos. Ser papá y mamá es dar y se debe dar tiempo, amor y experiencias”, sostuvo Sotelo Arias.

En ese sentido los especialistas del organismo dieron a conocer una serie de recomendaciones:



-- Si un niño acude a una escuela privada y sus padres entran en una crisis económica (o pérdida del empleo). Si hubo dinero y ahora no, lo que debe hacerse es platicar con los hijos para hacerles ver que no tiene nada que ver con el amor y el afecto. Hay que poner en juego la creatividad y poner énfasis en la edificación de las habilidades afectivas de los hijos. Si los niños son reflexivos y conscientes de la realidad de sus padres no habrá problema y ni frustración.

-- Cuando los padres sólo ven el lado negativo de la vida. Aquí es más complicado porque se entiende que existe un problema de frustración crónica y los hijos absorben esta dinámica. Es el principio de la envidia, del rencor y de muchos más problemas emocionales a futuro. La creatividad es esencial, los juegos entre padres e hijos son la solución.



-- Ante todo lo que es preponderante es que los niños tengan una niñez feliz. Se puede predecir cómo será una sociedad en el futuro de acuerdo a la infancia que tengan sus niños: niños que no tienen infancia, serán adultos vengativos y resentidos. Sociedad con niños felices, producirán una sociedad basada en la solidaridad y cariño al prójimo.

Con información del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos (CEEPI) y +QRP