El contagioso virus que está enfermando a turistas en el Gran Cañón

El Parque Nacional del Gran Cañón alertó a sus visitantes por un virus altamente contagioso que se detectó en algunas personas que visitaron la reserva en Arizona en los últimos meses.

Las autoridades del parque indicaron que los reportes de casos de visitantes con síntomas de una enfermedad gastrointestinal comenzaron en mayo pasado.

Las autoridades sanitarias identificaron que los síntomas de los turistas coincidían con los de norovirus y analizaron el agua durante ocho viajes en rafting, lo que confirmó las sospechas. Hasta el momento suman 118 contagiados con el virus.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades detallan que los norovirus provocan una inflamación en el estómago y en los intestinos. Además, advierte que es altamente contagiosa. “Si te enfermas por norovirus, puedes liberar miles de millones de partículas del virus y con sólo una pequeña cantidad de estas partículas se pueden enfermar otras personas”, indica.

Otras formas de transmisión de la enfermedad es al ingerir alimentos o agua contaminada con el virus.

Hasta el momento, no se ha detectado la causa exacta de los contagios en el Gran Cañón, pero las autoridades sospechan que podría ser el agua del río Colorado, así como los arroyos y materiales que salen de él.

La recomendación para los turistas del parque nacional es no usar el agua no potable para ningún tipo de uso. Para evitar contagios también es importante lavarse las manos constantemente.

Algunos excursionistas han contado a medios locales que al visitar el Parque Nacional del Gran Cañón han observado a varios visitantes que vomitan mientras recorren la reserva.

6/25/22 UPDATE: Gastrointestinal Illness among backcountry users in Grand Canyon National Park. Comprehensive control measures have been implemented, and since early June 2022 there has been a marked decrease in reports of illness.



