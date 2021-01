Por instrucciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), las aerolíneas comenzarán a exigir una prueba negativa de Covid-19 a los viajeros que vuelen desde el extranjero hacia Estados Unidos a partir del 26 de enero de 2021.

La medida aplica para viajeros extranjeros y los mismos estadounidenses. Si tienen intenciones de viajar a la Unión Americana, deberán realizarse una prueba no más de 3 días antes de abordar su vuelo.

Los pasajeros deberán presentar su prueba PCR o de antígenos al personal de la aerolínea antes de abordar su vuelo. Si recientemente se recuperaron del Covid-19, deberán confirmar que la información que presentan es verdadera en forma de certificación.

Para ayudar a los viajeros, la Embajada de Estados Unidos en México publicó una lista con lugares donde hacen pruebas de Covid-19 en México.

El listado abarca laboratorios privados y centros públicos disponibles en cada estado de la República Mexicana. Por orden alfabético, inician con Aguascalientes y terminan con Zacatecas.

Algunos de los centros enlistados son: Farmacias del Ahorro, Chopo, Salud Digna, LANES, Hospital Ángeles y más. Hay páginas web y teléfonos para consultar el costo y los requisitos. Puedes descargar la lista publicada por la Embajada de Estados Unidos en ESTE ENLACE o en publicado en el siguiente tuit.

Visit @CDCgov for more info. Review our list of COVID-19 testing sites in Mexico. https://t.co/H2wHOG5kBq