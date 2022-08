Emiten alerta en EU por parechovirus que está enfermando a bebés; estos son los síntomas

Los parechovirus, un grupo de virus que causan diferentes enfermedades, están circulando en Estados Unidos y una cepa ya despertó las alertas al infectar a más de 20 recién nacidos y niños pequeños en Tennessee.

En 2018 se documentaron 19 casos de parechovirus en todo el país, pero en lo que va del año, tan sólo en Tennessee suman 29 bebés infectados y del total, 23 se registraron en las últimas seis semanas, con la cepa PeV-A3.

De los bebés contagiados, uno todavía presenta convulsiones y otro perdió parte de la audición.

Esto llevó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a emitir un aviso de la Red de Alerta de Salud, para advertir a los doctores y departamentos de salud por el virus.

La agencia sanitaria explica que los parechovirus humanos pueden provocar desde casos asintomáticos hasta enfermedades graves.

La mayoría de los casos se registra entre niños en edades de los seis a los cinco años. Sin embargo, las enfermedades más graves generalmente ocurren en bebés menores de tres meses.

Los padecimientos graves causados por los parechovirus incluyen sepsis, convulsiones. meningitis o mingocefalitis.

