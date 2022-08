Enfermedad "no identificada" mata decenas de perros en Michigan

Una enfermedad no identificada ha estado enfermando y matando decenas de perros en Michigan durante las últimas semanas. Así lo dio a conocer el periódico local Clear County Cleaver y la información ha sido retomada por medios nacionales como CNN, The New York Times y The Washington Post.

La directora de Control Animal del Condado de Clare, Rudi Hicks, dijo que un virus no identificado, sintomáticamente similar al parvovirus canino, ha estado afectando a los perros en el estado. Primero se reportaron 20 casos en el condado de Otsego.

“Imita al parvovirus, pero todos dan negativo. Todos los perros han muerto, vacunados contra el parvovirus y sin vacunar. Acabamos de tener ocho casos de perros en nuestro condado. Ayer llevamos a un perro a la necropsia, pero todavía no tenemos los resultados”, dijo.

De acuerdo con los casos que han identificado, el virus mata al perro infectado dentro de los tres días posteriores a la aparición de los síntomas. Rudi Hicks indicó que se sospecha que el virus proviene de Louisiana.

“Hay un nuevo virus en Michigan que está afectando a los perros. Hemos tenido más de 30 perros muertos por un virus, una enfermedad, en el condado. Imita al parvovirus, por lo que los síntomas son vómitos, diarrea con sangre, y todos murieron en tres días: perros vacunados y perros no vacunados”.

Melissa FitzGerald, directora del Refugio de Animales del Condado de Otsego en Gaylord, confirmó que los síntomas son vómitos, diarrea y heces con sangre.

FitzGerald dice que los veterinarios no están seguros de qué enfermedad enfrentan, pero la hipótesis más probable es que se trata de una nueva cepa de parvovirus.

Los funcionarios estatales de Michigan ya investigan los cerca de 30 casos; 4 de las muestras que tienen ya dieron positivas al parvovirus, pero aún falta revisar y "aprender" de otras. Indagarán si la prueba no detectó parvovirus por hacerse en las primeras etapas de infección o si se trata de una nueva cepa.

“Todavía estamos en las primeras etapas de esta investigación, pero algunas de las primeras muestras enviadas al Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de la Universidad Estatal de Michigan dieron positivo para el parvovirus canino. Sin embargo, hay más resultados pendientes y más por aprender", dijo en un comunicado la Veterinaria estatal Nora Wineland, DVM.

El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan por ahora la llama una "enfermedad canina similar al parvovirus".

La Asociación Americana de Medicina Veterinaria explica que el parvovirus canino es un virus altamente contagioso que puede afectar a todos los perros, pero especialmente a los perros no vacunados y los cachorros menores de cuatro meses. Por ahora aconsejan vacunar a los perros contra el parvovirus, mantenerlos en espacios seguros y no caer en pánico.

El virus afecta el tracto gastrointestinal de los perros y se transmite por contacto directo de perro a perro y contacto con heces, ambientes o personas contaminadas. El virus también puede contaminar las superficies de las perreras, los tazones de agua y comida, los collares y las correas, las manos y la ropa de las personas que manipulan perros infectados.

“Es resistente al calor, al frío y a la humedad. Puede sobrevivir en el medio ambiente durante largos períodos de tiempo”, apuntan.

Los síntomas más comunes del parvovirus son: letargo, pérdida de apetito, dolor abdominal, fiebre o hipotermia, vómitos y diarrea severa, a menudo con sangre. “Los vómitos y la diarrea persistentes pueden causar una deshidratación rápida, y el daño a los intestinos y al sistema inmunitario puede causar un shock séptico”, advierten.

Si tu perro presenta alguno de los síntomas, llévalo al veterinario para que determine si es parvovirus o si puede tratarse de otra enfermedad.

El parvovirus canino no es contagioso para las personas ni para otros animales.