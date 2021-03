Con el ingreso de la primavera también incrementan los casos de alergias estacionales, ya que aumentan las concentraciones de polen en el aire. Los síntomas del Covid-19 podrían llegar a confundirse con las alergias y preocupar a algunas personas.

Las alergias estacionales se presentan en las personas por la reacción de su cuerpo al polen de las flores, de acuerdo con el Centro Nacional para una Salud Complementaria e Integral (NIH). En algunas regiones puede ser mayor la concentración del polen y desencadenar rinitis alérgica o conjuntivitis.

Además, las personas con enfermedades respiratorias como el asma pueden ser más sensibles al polen, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Las personas que reaccionan al polen de las flores, los árboles y las hierbas, generalmente estornudan de manera constante, según la Clínica Mayo. Este síntoma podría generar confusión y temor durante la pandemia, pues el Covid-19 provoca manifestaciones similares a los de la gripe.

La Fundación Americana de Asma y Alergias recomienda diferenciar ambos padecimientos para evitar acudir a un hospital por una alergia e incrementar el riesgo de contagio de coronavirus.

Algunos de los síntomas que ambos comparten son la fatiga, la dificultad para respirar, dolores de cabeza, tos, dolor de garganta, congestión y secreción nasal.

La tos seca es uno de los síntomas más comunes del coronavirus, pero en las alergias estacionales es raro que ocurra, a menos que la persona también padezca asma.

La infección causada por el virus SARS-CoV-2 se puede manifestar con estos síntomas y no están relacionados con las alergias:

- Fiebre y escalofríos

- Dolor muscular

- Pérdida de los sentidos del gusto y del olfato

- Vómito

- Náuseas

- Diarrea

Síntomas de las alergias estacionales que no están vinculadas al Covid-19:

- Ojos llorosos o picazón en esta zona

- Estornudos

Los síntomas generados por la reacción al polen pueden durar semanas, si la persona permanece en contacto con las plantas. Por el contrario, el coronavirus dura de 7 a 25 días y requiere observación para evitar complicaciones por la evolución de la enfermedad. .

Al presentar fiebre alta, tos recurrente y dificultad para respirar, los CDC recomiendan realizarse una prueba de deteción de Covid-19 para descartar que se trate del virus causante de la pandemia.

