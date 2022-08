Este es el secreto del hombre más rico del mundo, Elon Musk, para bajar peso

Elon Musk reveló que ha perdido casi 10 kilos luego de haber sido blanco de burlas y memes en redes sociales por haber subido de peso en los últimos meses.

Si bien el magnate se ha tomado con humor las críticas sobre su peso, decidió ponerles un alto y trabajar a marchas forzadas para cuidar su salud.

En una reciente entrevista que dio su padre, Errol Musk, dijo que le había sugerido perder peso a través de unas pastillas, luego de que se viralizaron varias fotografías del magnate en sus vacaciones por Grecia.

“Elon está muy bien formado y es muy, muy fuerte, pero ha estado comiendo mal”, criticó Errol antes de sugerir que Elon debería tomar garcinia cambogia.

Luego de que su padre lo criticara, Elon dijo que se pondría a hacer ejercicio antes de comenzar con su rutina de trabajo.

En un episodio de Full Send, el multimillonario dijo: “Tengo que hacer ejercicio y estar en forma. En realidad no me gusta hacer ejercicio, pero tengo que hacerlo. Pasaré de mirar mi teléfono a primera hora cuando me despierte a hacer ejercicio durante al menos 20 minutos y luego miraré mi teléfono”.

Elon cumplió con sus planes y ahora ha dicho que perdió casi 10 kilos.

The Zero fasting app is quite good — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022

A través de un tweet, el dueño de Tesla escribió que había perdido casi 10 kilos a través del ayuno intermitente y contó que gracias a este método, ahora se siente más saludable.

"Por consejo de un buen amigo, he estado ayunando periódicamente y me siento más saludable", destacó sin mencionar la sugerencia de su padre.

Agregó que usa la aplicación Zero para ayudarle a trabajar en su rutina fitness y que cambió algunos alimentos y bocadillos por elementos sanos que lleva incluso durante sus viajes en avión como frutas y nueces.

En los últimos meses Elon había adoptado una “rutina poco sana”, que consistía en levantarse de la cama tarde, después de las nueve de la mañana, revisar su celular y atender asuntos del trabajo y de vez en cuando hacer ejercicio en la cinta de correr mientras veía la televisión, por lo que no se enfocaba en hacer ejercicio de forma correcta.

Asimismo, priorizaba en comer “comida sabrosa” e ignorar el ejercicio a pesar de que cuenta con su propio entrenador que intentaba motivarlo.

Over 20 lbs down from my (unhealthy) peak weight — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022

¿Qué es el ayuno intermitente?

Datos de Harvard apuntan que el ayuno intermitente es un régimen de alimentación que consiste en limitar el consumo de calorías por varias horas al día, e incluso por varios días a la semana.

El ayuno intermitente tiene algunos enfoques, pero en general consiste en comer en ciertas horas del día, entre una y otra hora determinada.

¿Cómo funciona el ayuno intermitente?

Los promotores del régimen dicen que promueve la reparación celular, mejora la sensibilidad a la insulina, aumentan los niveles de la hormona del crecimiento y alteran la expresión genética hasta promover la longevidad y protección de enfermedades.

En una dieta normal, los alimentos se descomponen en enzimas en el intestino y terminan como moléculas en el torrente sanguíneo, mientras que los carbohidratos y granos refinados se descomponen en azúcares que se unen a la insulina para brindar energía a las células.

Cuando el cuerpo no recibe alimentos, los niveles de insulina bajan y son sustituidos por el azúcar almacenado en las células.

La insulina baja promueve la quema de grasa, lo que resulta en la pérdida de peso paulatina.