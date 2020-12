Estos son los riesgos de tomar proteína en polvo, según Harvard

Las proteínas en polvo se han convertido en productos populares entre las personas que buscan bajar de peso o que realizan intensas rutinas de ejercicio. No obstante, la Universidad de Harvard advierte que una cucharada de proteína conlleva riesgos para la salud.

Estos productos se elaboran con arroz, papas, soja, guisantes, huevos, leche o proteína de suero, junto con azúcares añadidos, aromatizantes artificiales y vitaminas. Existen los que ayudan a desarrollar músculo y los que se usan para bajar de peso.

Pero su consumo debe ser indicado y supervisado por un especialista en nutrición, según la doctora Kathy McManus, directora de un departamento de nutrición afiliado a la Universidad de Harvard.

La cantidad sugerida de proteína diaria, para una buena alimentación, es de 46 gramos para las mujeres y 56 gramos para los hombres. Tan sólo al tomar una taza de leche ya se alcanzan ocho gramos y con un huevo se suman otros seis.

Los especialistas en salud generalmente recomiendan tomar proteína en polvo libre de químicos al tener dificultad para comer, una incisión quirúrgica o herida que no sana o una enfermedad grave que requiere de proteínas adicionales.

Si la persona se encuentra en buen estado de salud, los especialistas de Harvard llaman a obtener las proteínas de productos naturales como las semillas, lácteos bajos en grasa, frijoles, lentejas, pescado, huevos y carne magra.

