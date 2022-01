Un estudio británico identificó que el virus causante de la enfermedad de Covid-19 puede perder hasta el 90 por ciento de su capacidad para infectar dentro de los primeros 20 minutos de estar en contacto con el aire.

Según la investigación de expertos de la Universidad de Bristol, el coronavirus comienza con la pérdida de su potencial infeccioso durante los primeros cinco minutos siguientes a ser exhalado por un paciente contagiado.

Durante el análisis, los científicos usaron un dispositivo para generar partículas con el SARS-CoV-2 y las hicieron flotar durante periodos de cinco segundos a 20 minutos para simular el proceso de exhalación. En este proceso también modificaron las condiciones que rodeaban a las partículas, como la temperatura, luz y humedad.

Al final se detectó que al abandonar la humedad y el dióxido de carbono de los pulmones, las partículas con el virus se secaban y perdían su capacidad para infectar a las células humanas, especialmente en espacios sin humedad.

En espacios con un aire seco al 50 por ciento, similar al de las oficinas, el SARS-CoV-2 perdía la mitad de su capacidad en tan sólo cinco minutos. La caída en los niveles de dióxido de carbono y aumento en el pH interrumpe el proceso para infectar.

En entornos con 90 por ciento de humedad, como en un baño de vapor, el virus conservó su potencial infeccioso después de dos minutos y cayó a 10 por ciento hasta 10 minutos después.

