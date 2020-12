FDA advierte sobre enjuague bucal contaminado con bacteria

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos alertó a la población sobre un enjuague bucal contaminado con una bacteria que puede ser potencialmente riesgosa para la salud.

Luego de la alerta de la FDA, la empresa Sunstar Americas Inc. comenzó a retirar el enjuague GUM Paroex del mercado.

La agencia sanitaria detectó que un lote del producto está contaminado con la bacteria Burkholderia lata, la cual puede afectar severamente a personas con sistemas inmunológicos débiles o enfermedades pulmonares crónicas, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los CDC precisan que esta bacteria puede ser resistente a los antibióticos comunes, por lo que se debe de solicitar atención médica para atender cada caso particular.

La Administración de Alimentos y Medicamentos anunció un primer retiro el 27 de octubre pasado, pero esta semana extendió la alerta. Desde ese aviso, la agencia ha registrado 29 eventos adversos de personas que dieron positivo a la infección por Burkholderia lata.

El uso del enjuague bucal Paroex puede provocar infecciones orales “que requieran tratamiento antibacteriano”, precisó la FDA en un comunicado. Además, este producto puede ser inseguro en pacientes con Covid-19.

Los lotes con advertencia por contaminación tienen fecha de caducidad del 31 de diciembre de 2020 al 30 de septiembre de 2022 y se venden en las siguientes presentaciones:

- Las cajas con seis botellas de 16 onzas de GUM Paroex.

- Cajas con 24 botellas de cuatro onzas de GUM Paroex.

Sunstar Americas Inc. Expands Voluntary Nationwide Recall of Paroex Chlorhexidine Gluconate Oral Rinse USP, 0.12% Due to Microbial Contamination https://t.co/vQJHkUdoGA pic.twitter.com/OUqRahSUt3