FDA alerta por compuesto cancerígeno en medicamento para diabetes

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) alertó a los pacientes por la presencia de altos niveles de un compuesto cancerígeno en dos medicamentos para tratar la diabetes.

Luego de identificar el compuesto N-nitrosodimetilamenia por encima de lo aceptable en un fármaco, la agencia sanitaria ordenó el retiro a la venta al público de la metformina de liberación prolongada de las empresas Marksans y Sun.

Marksans Pharma Limited Issues Expansion of Voluntary Nationwide Recall of Metformin Hydrochloride Extended-Release Tablets, USP 500mg & 750mg, Due to the Detection of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) https://t.co/S8NBMTlVQY pic.twitter.com/07ZoYL9oAy